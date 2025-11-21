Участвовавшие в освобождении Курской области добровольцы получат землю

В Курской области добровольцы, участвовавшие в отражении вторжения ВСУ, получат бесплатные земельные участки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Накануне депутаты областной думы приняли соответствующие поправки в региональный закон «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области».

Глава региона добавил, что поправки позволят предоставлять землю не только в населенном пункте по месту жительства, «но и в любом другом».

Кроме того, участки будут передавать в собственность и для ведения садоводства для собственных нужд. На них можно строить жилые дома.

О том, как жители курской Суджи пережили украинскую оккупацию, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова