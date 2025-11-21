Долги перед компанией «Россети Северный Кавказ» превысили 3,8 млрд рублей

Компания «Россети Северный Кавказ» с января по октябрь 2025 года направила в службу судебных приставов исполнительные документы на взыскание просроченной задолженности почти на 3,8 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За этот период энергокомпания смогла вернуть лишь 597,6 млн руб. из указанной суммы. Остальные долги находятся на стадии принудительного исполнения. «Россети Северный Кавказ» продолжат меры по сдерживанию бесконтрольного роста дебиторской задолженности, включая начисление пеней и ограничение электроснабжения недобросовестных потребителей.

Значительную часть долгов в текущем году накопили предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дагестана, чей долг перед компанией «Россети Северный Кавказ» превысил 3,5 млрд руб., увеличившись за год на 521,7 млн руб. Региональное подразделение – «Дагэнерго» – направило в суды более 50 исков с требованиями о взыскании. Общая задолженность предприятий ЖКХ республики по состоянию на октябрь 2025 года составляет свыше 3,5 млрд руб., что создает угрозу стабильному электроснабжению населенных пунктов, соцобъектов и других потребителей.

«Россети Северный Кавказ» обеспечивают передачу электроэнергии на территории Северо-Кавказского федерального округа по сетям с напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также занимаются технологическим присоединением новых потребителей к сетевой инфраструктуре. Долги предприятий ЖКХ и других потребителей существенно осложняют модернизацию электросетевого комплекса региона, что ставит под угрозу обеспечение электроэнергией ключевых объектов. Энергокомпания намерена ужесточить работу по взысканию долгов и предотвратить дальнейший рост просрочек.

Станислав Маслаков