В Пензенской области зафиксировано сокращение врачей-педиатров

На сегодняшний день в системе здравоохранения Пензенской области работают 369 врачей-педиатров. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Из указанного количества врачей-педиатров в детских поликлиниках трудятся 240 специалистов, 25 работают в стационарах. Прочие медики оказывают необходимую помощь в детских садах, школах и кабинетах неотложной помощи.

Особая забота требуется детям первого года жизни — для них обязательными являются диспансеризация и комплекс обследований. По данным Пензастата, в прошлом году в регионе трудились 459 педиатров. Речь идет о 8% от всего количества врачей области.

Павел Фролов