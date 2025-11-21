В Астраханской области сбили беспилотник

В Астраханской области сегодня утром, 21 ноября, сбили беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Ахтубинске объявлен режим «красный». Глава города Ахтубинск Александр Сиваков в своем телеграм-канале просит жителей остаться дома.

«Пожалуйста, оставайтесь дома, если есть такая возможность. Не выходите на улицу без крайней необходимости», — сообщил Сиваков.

Всего с 07:00 до 08:00 (мск), по данным Минобороны, уничтожено шесть БПЛА, в том числе три в Ростовской области и два в Краснодарском крае.

Ольга Симонова