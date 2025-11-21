На ликвидацию крупной свалки под Пензой готовы потратить 48 млн рублей

В районе села Трескино Пензенской области хотят устранить крупную несанкционированную свалку. В связи с этим администрация Колышлейского района объявила закупку.

За ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде предлагается 48,3 млн руб. Убрать свалку необходимо на двух смежных земельных участках общей площадью свыше 5,7 га.

От исполнителя требуется вывезти и утилизировать отходы объемом 123,3 тыс. куб. м. Работы предстоит выполнить с даты заключения контракта до 31 декабря 2026 года. Финансирование осуществляется за счет бюджета Колышлейского района.

Павел Фролов