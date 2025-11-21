Шоу иллюзионистов, «Папины дочки» и Сосо Павлиашвили

В предстоящие выходные жители и гости город-героя смогут посетить концерт звезды российской эстрады, посмотреть драматический спектакль, а также сходить на различные кинопремьеры. Подробности — в афише «Ъ-Новороссийск».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Какие концерты посмотреть

21 ноября в 19:00 в концерт-холле Familia состоится концерт российского эстрадного певца Сосо Павлиашвили, известного такими хитами как «Помолимся за родителей», «Рита-Рита-Маргарита» и «С Новым годом» — их можно будет услышать вживую.

Стоимость билета — от 2500 руб. (18+)

21 ноября в 19:00 в городском театре Новороссийска пройдет выступление певца Ярослава Сумишевского, который обрел популярность после участия в музыкальных телевизионных шоу «Маска», «Аватар» и «Три аккорда».

Стоимость билета — от 2700 руб. (12+)

Какой спектакль посетить

22 ноября в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится спектакль «Играй, скрипач!» режиссера Евгения Кушпеля. В постановке примет участие труппа драматического театра имени Амербекяна. На сцене покажут трагикомедию, пронизанную любовью к Родине, стране и предкам.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска на экраны вышел криминальный триллер «Иллюзия обмана 3», продолжение известной среди киноманов серии фильмов. Режиссер фильма – Рубен Фляйшер, снявший «Венома». На этот раз «четыре всадника» вернутся с новым поколением иллюзионистов. В фильме снялись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Генри Фишер, Марк Руффало и другие.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

В прокат вышел фантастический фильм Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор». В центре сюжета оказывается советский летчик, который пробуждается после криогенной заморозки в 2026 году. Это кинолента о любви, бессмертии и техническом прорыве. В главных ролях Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Константин Хабенский и Дарья Кухарских.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

С детьми в эти выходные на большом экране можно посмотреть фильм «Маша и медведи» – комедию с элементами фэнтези по мотивам известных сказок. Главные роли в фильме сыграли Виталия Корниенко, Людмила Артемьева и Снежана Сорокина.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Для тех, кто хорошо помнит сюжет семейного ситкома «Папины дочки», у режиссера Анатолия Колиева нашлось полнометражное продолжение. «Папины дочки. Мама вернулась» – комедия, повествующая о возвращении Даши к Венику и дочерям после долгого отсутствия. У героев появляется возможность начать все сначала, попытавшись построить семью мечты. В главных ролях Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович и остальной каст популярного сериала.

Стоимость билета — 300 руб. (6+).

Чем еще заняться в выходные

23 ноября в 11:00 и 18:00 в городском дворце культуры пройдет шоу «Мастерская волшебника». Это шоу для всей семьи с элементами волшебства, атмосферой загадок и парадоксов. Как сказано в описании, зрители увидят множество фокусов, трюки с голубями и кроликами от иллюзионистов Джоржа и Владомира Чародеева.

Стоимость билета — от 600 руб. (6+)

