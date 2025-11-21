На четырех улицах Новороссийска временно не будет тепла из-за аварии

Жители четырех улиц Новороссийска временно остались без отопления и горячей воды из-за поломки трубопровода на котельной «Южная». Об этом сообщается в Telegram-канале Новороссийских теплосетей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла на второй линии котельной — повредилась прокладка фланцевого соединения. Для устранения неисправности коммунальщики заменят прокладку и выполнят ремонт.

С 07:00 21 ноября временно не будет тепла и горячей воды в домах, подключенных к центральным тепловым пунктам № 28, 29 и 33. Без коммунальных услуг остались жители проспекта Дзержинского (18 домов), улиц Хворостянского (8 домов), Южной (5 домов), Пионерской (15 домов) и Матвейкина (4 корпуса).

Ремонт планируют завершить 21 ноября к 13:00. После этого начнется наполнение системы и поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды.

Алина Зорина