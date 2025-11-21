В Кисловодске пенсионера госпитализировали после отравления угарным газом
В Кисловодске вновь произошло отравление угарным газом. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Происшествие случилось накануне, 20 ноября, на улице Алексея Реброва. Медики госпитализировали 83-летнего мужчину с диагнозом «отравление угарным газом». Причины произошедшего выясняют эксперты. Пострадавшего уже выписали из медицинского учреждения.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Кисловодске пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом. Происшествие случилось вечером 19 ноября в поселке Левоберезовский.