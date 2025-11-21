В Саратовской области в 2027 году капитально отремонтируют 14 школ

В 2027 году в Саратовской области капитально отремонтируют 14 школ. Об этом сообщает телеграм-канал «Володин Саратов».

Речь идет о школах № 82 в Саратове, № 2 в Аркадаке, № 2 в Балакове, школе поселка Дергачи, школе в Озинках санаторной школе-интернате в Калининске, школе № 1 в Мокроусе, № 1 в Новоузенске, № 9 в Ртищеве, № 3 в ЗАТО Светлый, № 12 в Шиханах. Также работы пройдут в гимназии № 2 в Саратове, гимназии имени Ю. А. Гарнаева в Балашове и школе для обучающихся по адаптированным программам № 11 в Балашове.

В сельских школах Саратовской области с 2026 года введут бесплатное питание.

Ольга Симонова