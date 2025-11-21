Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка в Каспийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нападения собак на малолетнего в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

В социальных сетях появилась информация, что в Каспийске стая собак напала на ребенка и причинила ему телесные повреждения. Проверка инициирована по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Константин Соловьев