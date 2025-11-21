На Ставрополье в столкновении с большегрузом погиб водитель BMW

В Ставропольском крае на федеральной трассе «Кавказ» в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 31-летний водитель. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

По предварительной информации, происшествие случилось сегодня ночью, 21 ноября, на 307 км федеральной автодороги в Андроповском округе. Водитель BMW превысил скорость, из-за чего допустил попутное столкновение с большегрузом Volvo с полуприцепом. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался находившийся за рулем легкового автомобиля мужчина.

Правоохранители установили, что погибший имел стаж вождения более 10 лет. За последние два года привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 131 раз.

Константин Соловьев