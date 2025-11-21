Пензенская область получила шестую награду «Золотой каток»

Пензенская область получила награду «Золотой каток» за успешную реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер России Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил награду в Москве на «Транспортной неделе-2025», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Регион стабильно занимал лидирующие позиции по стране, благодаря слаженной работе, отметил господин Мельниченко. За год отремонтировали 232 км дорог и ввели в эксплуатацию девять мостов, уложив 1,5 млн кв. м асфальта.

Для Пензенской области это уже шестая награда «Золотой каток».

Нина Шевченко