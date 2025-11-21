В Саратове торговый центр с бомбоубежищем продают за 300 млн рублей

В Саратове за 300 млн руб. продают четырехэтажный торговый центр площадью более 4 тыс. кв. м. Объект находится на ул. Чернышевского, 94, ведущей к новому городскому пляжу и набережной.

В объявлении заявлено, что на участке площадью около 3 тыс. кв. м предусмотрена парковка на 50 машиномест. На каждом этаже здания свободная планировка.

По данным риелторов, комплекс приносит владельцам стабильный доход от аренды в размере почти 2,5 млн руб. в месяц.

Сейчас в ТЦ помещения арендуют магазины мебели, плитки и матрасов. В подвале здания находится бомбоубежище площадью 330 кв. м, ранее использовавшееся для гражданской обороны.

