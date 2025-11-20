Главные новости Черноземья за 10 ноября: Курск, Липецк, Воронеж, Белгород, Тамбов, Орел
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
В Курской области жители из-за ночной атаки на электроподстанции вновь лишились электроэнергии — всего более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. В Рыльске потребителей оперативно перевели на резервные источники питания.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
В Липецкой области главный дом усадьбы Стаховичей, объект культурного наследия федерального значения, продан на аукционе. Единственным участником и покупателем стало местное ООО «Аргос», которое заключит договор по начальной цене лота в 8,5 млн рублей.
В Воронеже скончался бывший вице-мэр города, заслуженный строитель России Виктор Лунев, участвовавший в строительстве драмтеатра, областной больницы, больницы скорой медицинской помощи, нескольких родильных домов, площади Победы, учебных корпусов ВГТУ и создании Воронежского водохранилища.
Депутаты Курской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год с дефицитом 4,2 млрд рублей. Доходы казны планируются в размере 115,8 млрд рублей, расходы — 120 млрд рублей. Участвующий в заседании губернатор Александр Хинштейн выразил парламентариям надежду на совместный «контроль расходов».
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал снять с рассмотрения законопроект Белгородской областной думы о запрете счетов в иностранных банках для родственников госслужащих. В октябре правительство уже давало на него отрицательный отзыв, указав на уже существующие запреты открывать счета в иностранных банках для супругов и детей некоторых должностных лиц.
В Тамбовской области рассматривают поправки, запрещающие продажу алкоголя в утреннее время с 8:00 до 10:00 (сейчас продажа запрещена с 22:00 до 8:00). Закон будет единым как для магазинов, так и для «наливаек», расположенных в многоквартирных домах.
Орловский областной суд продлил на месяц срок содержания под стражей советника губернатора Сергея Лежнева, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Таким образом, к концу года под стражей господин Лежнев проведет 19 месяцев.
В Корочанском округе Белгородской области завершен разбор завалов на коммерческих объектах, пострадавших от атак беспилотников. Часть улиц все еще закрыта для движения транспорта, сотрудники газовой службы начали делать временный газопровод к семи жилым домовладениям и близлежащим коммерческим объектам, газоснабжение в которых на данный момент отсутствует.