В Черноземье 22 ноября будет пасмурно и дождливо, от +5°C до +13°C

В субботу, 22 ноября, жителей Черноземья ожидает пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от от +5°C до +13°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде в субботу, 22 ноября, ожидается небольшой дождь с прояснениями. Утром температура составит +11°С, днем поднимется до +13°С, а вечером опустится до +12°С. Ветер с порывами до 4 м/с.

В Воронеже в субботу будет небольшой дождь в первой половине дня. Утром температура составит +10°С, днем поднимется до +12°С, а к вечеру опустится до +11°С Ветер — 3 м/с.

В Курске на выходных сохранится пасмурная и дождливая погода. В субботу температура составит +11°С. Ветер до 4 м/с.

В Липецке в субботу будет довольно теплая, пасмурная и дождливая погода. Утром температура составит +10°С, днем поднимется до +11°С, а к вечеру снова опустится до +10°С. Ветер с порывами до 4 м/с.

В Орле на выходных сохранится пасмурная и дождливая погода. В субботу утром температура составит +8°С, днем опустится до +7°С, а к вечеру похолодает до +5°С

В Тамбове в субботу прогнозируется потепление и дождь в первой половине дня. Утром температура составит +9°С, днем повысится до +12°С, а вечером понизится до +10°С. Ветер до 4 м/с.

Ульяна Ларионова