Главные новости за 20 ноября. Новороссийск

Жительница Новороссийска получила 14 лет колонии за госизмену: она предоставляла знакомой из Украины данные о средствах ПВО, расположенных на территории города.

Изгнанный из РПЦ священник, пойманный в Новороссийске, на допросе признал свою вину в причастности к террористической организации.

В Анапе возбудили уголовное дело в результате нападения подростков на школьницу.

С начала года Геленджик посетили более 4 млн туристов. Уровень бронирования на декабрь составил 40%.

Природоохранная прокуратура зафиксировала слив сточных вод в реку Озерейку и Черное море в Новороссийске.

На содержание дорожной сети в Анапе на 2026 год выделили 260 млн руб.

Полиция Новороссийска опровергла информацию о сбежавших военнослужащих, совершивших преступление.