На содержание дорог в Анапе выделили 260 млн рублей

Администрация Анапы выделяет 260 млн руб. на содержание улично-дорожной сети из муниципального бюджета. Об этом свидетельствует карточка, опубликованная в единой информационной системе «Закупки».

Открытый тендер был опубликован 17 ноября, до 5 декабря будет осуществляться подача заявок от потенциальных подрядчиков. Дата начала исполнения контракта назначена на 1 января 2026 года. Срок действия соглашения завершится 25 февраля 2027 года, согласно информации ЕИС «Закупки».

За выделенную сумму из городского бюджета в 2026 году на территории Анапы будут производить различные виды дорожных работ, от насыпи и выравнивания грунта до обустройства бортовых камней, тротуаров и асфальтобетонного покрытия.

В информации об объекте закупки указывается, что из общего количества денежных средств 19,6 млн руб. уйдут на разработку комплексной схемы организации дорожного движения,

София Моисеенко