Более 15 тысяч тонн винограда собрали в Новороссийске

В Новороссийске собрали рекордное количество урожая винограда. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, в этом году аграрии собрали на 1,4 тыс. т больше урожая, чем в прошлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Шато Пино» Фото: винодельня «Шато Пино»

По подсчетам администрации Новороссийска, 32 предприятия, функционирующих на территории города, собрали 15,4 тыс. т отборного винограда. За прошедшие месяца 2025 года в Новороссийске высадили 289 га виноградников, чтобы в будущем наращивать количество местного урожая.

«Новороссийск играет важную роль в аграрном секторе региона. Благодаря мастерству и опыту наших виноградарей эти достижения, однозначно, с каждым годом будут только расти»,– пишет Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В Новороссийске виноградники занимают общую площадь более 2,5 тыс. га. На территории муниципалитета функционирует ряд виноделен, на производствах которых используется собственный урожай.

София Моисеенко