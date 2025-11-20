Уровень бронирования отелей Геленджика на декабрь составляет 40%

За первую половину ноября Геленджик посетили более 50 тыс. человек, о чем сообщил в своем Telegram-канале мэр курорта Алексей Богодистов. Туристы бронируют отели Геленджика на остаток осени, декабрь и январь.

По словам Алексея Богодистова, уровень бронирования на конец ноября в Геленджике составляет 63%, на декабрь – 40%, а на январь – 30%. Глава города подчеркнул, что на территории муниципалитета сохраняется популярность отдыха в осенне-зимний период.

Согласно информации управления курортов и туризма, за десять месяцев текущего года Геленджик посетили более 4,1 млн человек. В июне на курорте зафиксировали незначительное снижение туристического потока, но в настоящее время отрасль показывает высокую загруженность.

София Моисеенко