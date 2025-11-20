Полиция опровергла данные о преступлениях военнослужащих в Новороссийске

Полиция Краснодарского края опровергла информацию о побеге военнослужащих в Новороссийске и совершении ими преступлений в отношении несовершеннолетних. Опровержение предоставили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Данные о возможном побеге военнослужащих, а также их причастности к противоправным действиям на территории Новороссийска появились в социальных сетях. По информации полиции Кубани, сведения не соответствуют действительности.

Правоохранительные органы призвали граждан не доверять неподтвержденной информации, а представителям СМИ и администраторам пабликов рекомендовали проводить тщательный фактчекинг любых данных, появляющихся в интернете.

