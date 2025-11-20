Изгнанный священник-вербовщик из Новороссийска признал вину на допросе

Иерей, исключенный из Новороссийской епархии, сознался в совершении преступления на допросе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованное правоохранителями видео с допроса.

Изгнанный священник признался, что участвовал в вербовке людей в террористическую организацию, запрещенную на территории РФ. Ранее по данному подозрению его задержали сотрудники ФСБ России.

«В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю»,– заявил подозреваемый.

Священника отстранили от служения в епархии более десяти лет назад. Известно, что ранее он возглавлял Греческую православную церковь имени Иверской Божией Матери в Краснодарском крае. По материалам следствия, с конца 2023 года мужчина держал контакт с представителями террористических группировок и выполнял их задания, привлекая людей к участию в террористической организации.

При проведении обыска у бывшего священника обнаружили материалы, подтверждающие его проукраинскую деятельность. Мужчина пойдет под суд по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

София Моисеенко