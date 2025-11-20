Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В полиции Кубани опровергли информацию о побеге и преступлениях военных в Новороссийске

Полиция Краснодарского края опровергла появившиеся в интернете сообщения о якобы сбежавших военнослужащих в Новороссийске, которые совершили противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Информацию опровергли в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности, и призвали граждан критически относиться к публикациям в мессенджерах и социальных сетях, не подкрепленным данными государственных структур. Представителям СМИ и администраторам онлайн-площадок рекомендовано проверять поступающие сведения и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу полиции региона.

Вячеслав Рыжков

