В полиции Кубани опровергли информацию о побеге и преступлениях военных в Новороссийске

Полиция Краснодарского края опровергла появившиеся в интернете сообщения о якобы сбежавших военнослужащих в Новороссийске, которые совершили противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Информацию опровергли в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности, и призвали граждан критически относиться к публикациям в мессенджерах и социальных сетях, не подкрепленным данными государственных структур. Представителям СМИ и администраторам онлайн-площадок рекомендовано проверять поступающие сведения и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу полиции региона.

Вячеслав Рыжков