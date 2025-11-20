Производство макарон в Ставропольском крае выросло почти на 7% в 2025 году

По итогам первых девяти месяцев 2025 года производство макаронных изделий в Ставропольском крае достигло 37,7 тыс. тонн, что на 6,5% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

На Ставрополье функционирует около 750 предприятий пищевой отрасли, из которых 14 специализируются на выпуске макарон. Эти предприятия обеспечивают не только местный рынок, но и экспортируют продукцию в 13 стран мира, главными импортерами считаются Армения, Грузия и Туркменистан.

Рост производства стал возможен благодаря государственной программе «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка», которая принесла в 2024 году индекс производства пищевых продуктов на уровне 100,3%. За прошлый год цели программы были выполнены в полном объеме, что дало импульс развитию отрасли и увеличению экспорта продукции агропромышленного комплекса более чем на 20%. Крупнейшие производители макарон в регионе, такие как ИП Пащенко («Корона Ставрополья»), ИП Матвеев («Петровские Нивы») и ЗАО «Байсад», наращивают объемы выпуска. «Байсад» в 2022 году удвоил производство макарон до 6,8 тыс. тонн, что служит примером общего роста в отрасли.

Помимо стабильного внутреннего спроса в России, увеличению производства способствует расширение посевных площадей под пшеницу твердых сортов, прибавивших с 2023 года более 300 тыс. гектаров. Урожай твердых сортов пшеницы в 2024 году составил рекордные 2,1 млн тонн, что значительно превышает показатели 2023 года. Данный фактор положительно влияет как на качество, так и на объемы макаронной продукции.

Макароны являются социально значимым продуктом, доступным по цене и востребованным в условиях падения покупательной способности населения. Производители ставропольского края гарантируют высокое качество и безопасность товаров, что способствует укреплению позиций продукции на российском и международном рынках.

