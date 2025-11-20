На Суджукской косе зафиксировали нарушения природоохранного законодательства

На особо охраняемых территориях регионального значения в октябре зафиксировали 14 фактов нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Воронцов Фото: Сергей Воронцов

По информации министерства, при проведении рейдов нарушения установили в природном парке Маркхот, в Гуамском ущелье, в заказнике Большой Утриш, на территории памятников природы Суджукская коса и «Коса Долгая», а также в природном ландшафтном заказнике «Хребет Семисам».

Из основных нарушений выявили проблемы с соблюдением установленного режима и правил охраны и с использованием окружающей среды и природных ресурсов. К административной ответственности привлекли 19 человек, а общая сумма штрафов составила 57 тыс. руб.

Всего за десять месяцев текущего года в крае вынесли 376 постановлений об административных наказаниях по нарушениям природоохранного законодательства в ООПТ.

София Моисеенко