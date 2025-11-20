Елена Волошина оставила пост директора департамента по финансам и бюджету Сочи

В администрации Сочи произошли очередные кадровые перестановки: из структуры мэрии выбыла директор департамента по финансам и бюджету Елена Волошина. Ее профиль исчез с официального сайта города, однако пояснений о причинах ухода в пресс-службе не предоставили, пишет «Ъ-Сочи».

Исполняющей обязанности руководителя департамента сейчас значится Наталья Белюстова, многолетний сотрудник администрации. Уроженка Сочи, она начала карьеру в мэрии еще в середине 1990-х, позже работала в финуправлении на уровне края, а в 2014 году возглавила в городе отдел финансирования инфраструктуры. В департаменте по финансам и бюджету Белюстова занимала пост заместителя директора с конца 2014 года.

Елена Волошина, также уроженка Сочи и выпускница местного вуза, до прихода в мэрию работала в городской детской поликлинике, затем — в финструктурах края. В администрации Сочи она курировала вопросы муниципальных финансов, а в 2022–2023 годах занимала должность заместителя директора департамента.

Кадровые перестановки совпали с завершением работы над бюджетом Сочи на 2026–2028 годы. Документ мэр Андрей Прошунин накануне передал председателю городского собрания Виктору Филонову.

Вячеслав Рыжков