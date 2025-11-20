В Анапе и Темрюкском районе за неделю не нашли выбросов мазута

С 14 по 20 ноября на побережье Черного моря в районе Темрюка и Анапы не было обнаружено новых следов мазутных загрязнений. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперштаба региона, мониторинги береговой линии продолжаются и проводятся ежедневно. Параллельно с этим специалисты контролируют состояние защитного вала на побережье Анапы. Сооружение восстановили для защиты пляжей от штормового мусора и возможных выбросов нефтепродуктов осенью и зимой.

За прошедшую неделю на побережье восстановили более 10 км защитных сетей. Продолжается уборка пляжных территорий, о чем ранее сообщил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин. По его словам, на берегу Анапы расчистили 51 пляжную территорию.

На береговой линии работают шесть единиц техники. Вывоз песка осуществляют сотрудники ГО и ЧС.

София Моисеенко