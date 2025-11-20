На Кубани в октябре выдали кредитов наличными на 12 млрд рублей

Объединенное Кредитное бюро сообщило о снижении активности на рынке потребкредитования в октябре 2025 года. По данным организации, за месяц банки выдали 1,71 млн кредитов наличными на 312,66 млрд руб. В годовом выражении число займов уменьшилось на 3%, тогда как общий объем вырос на 2%. Для сравнения, в октябре прошлого года было оформлено 1,77 млн таких кредитов на 307,51 млрд руб. Средний размер займа за год увеличился с 173 тыс. до 182 тыс. руб., а средний срок сократился с 29 до 28 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Относительно сентября число выдач выросло на 9%, объем — на 4%, однако средний чек уменьшился с 191 тыс. до 182 тыс. руб. Средний срок кредитования остался неизменным.

За первые десять месяцев года банки выдали 14,57 млн кредитов наличными на 2,58 трлн руб., что значительно ниже показателей аналогичного периода 2024 года, когда объем достигал 5,26 трлн руб. и оформлялось 27,38 млн займов.

Полная стоимость кредита в октябре снизилась до 31,23% против 31,48% в сентябре и 30,72% годом ранее.

В числе регионов-лидеров по объемам выданных средств остались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край (68,92 тыс. кредитов на 12,03 млрд руб., кол-во +10%, объем +9%) и Свердловская область. Самые крупные займы оформлялись в Севастополе (в среднем 331 тыс. руб.), Москве (307 тыс. руб.) и Крыму (295 тыс. руб.). Максимальные сроки кредитования — до 42 месяцев — зафиксированы в Кабардино-Балкарии, минимальные, порядка двух лет, в ряде регионов Дальнего Востока и отдельных автономных округов.

Вячеслав Рыжков