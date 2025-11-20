В Анапе расследуют дело после избиения несовершеннолетней подростками

В Анапе возбуждено уголовное дело после появления в соцсетях видеозаписи, на которой группа подростков применяет силу к несовершеннолетней и вынуждает ее принести публичные извинения. Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, материалы, опубликованные в интернете, стали основанием для проверки, по итогам которой было принято решение о возбуждении дела по ст. 213 УК РФ о хулиганстве.

Следствие приступило к установлению всех обстоятельств инцидента и участников произошедшего. В региональном управлении СК отмечают, что ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления по Краснодарскому краю А.К. Маслова.

Вячеслав Рыжков