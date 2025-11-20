Жительницу Новороссийска осудили за госизмену в Краснодарском краевом суде

Жительнице Новороссийска, виновной в государственной измене, вынесли наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В январе прошлого года 44-летняя Наталья Л. из Новороссийска предоставила своей знакомой из Украины информацию о работе и месторасположении средств ПВО в городе-герое. Согласно материалам суда, отец украинки является военнослужащим ВСУ. Сведения передавались и распространялись для использования против безопасности России. Установлено, что все данные жительница Новороссийска предоставляла онлайн через мессенджеры.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершено. Краснодарский краевой суд вынес наказание в отношении жительницы Новороссийска в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Обвиняемой дополнительно назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

София Моисеенко