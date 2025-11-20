На Ставрополье задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает краевое управление МВД России.

По данным правоохранителей, 43-летний житель села Солдато-Александровского обратился с заявлением в полицию после того, как неизвестный поджег его «Газель». Под подозрение сотрудников уголовного розыска попал ранее судимый 42-летний житель Кировского округа.

Задержанный признал вину и пояснил, что проник на территорию дома, облил автомобиль горючей жидкостью и поджег из-за конфликта с родственницей заявителя. Сумма ущерба составила более 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК РФ).

Константин Соловьев