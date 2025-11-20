Жительница Новороссийска получила 14 лет колонии за госизмену

Краснодарский краевой суд вынес наказание 44-летней жительнице Новороссийска, виновной в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, в январе 2024 года Наталья Л. из Новороссийска собирала сведения о работе и расположении средств ПВО на территории города, после чего передавала информацию знакомой гражданке Украины через мессенджеры. Отец украинки является военнослужащим ВСУ. Данные распространялись для использования против безопасности РФ.

В отношении 44-летней женщины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ. В результате суд приговорил горожанку к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ей также назначили дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы.

София Моисеенко