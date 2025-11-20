Суд подтвердил законность требования о сносе вышки связи в Буденновске

Прокуратура Ставропольского края завершила проверку по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и выявила нарушение в Буденновском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Рядом с домом 80-летней пенсионерки незаконно установили 30-метровую вышку связи. Женщина обратилась в прокуратуру, указав, что строительство объекта препятствует обслуживанию ее дома и хозяйственных построек. Она опасалась возможного возгорания, падения льда и снега с большой башни и невозможности подъезда пожарной техники к ее участку.

Надзорное ведомство направило иск в суд с требованием снести вышку. Суд кассационной инстанции подтвердил законность требований прокуратуры и постановил демонтаж сооружения. Фактическое исполнение решения остается под контролем прокуратуры.

Подобные дела в России не редкость. В судебной практике антенно-мачтовые сооружения часто признают временными объектами, но с нарушениями пожарной безопасности, градостроительных и санитарных норм их сносят. Иногда вышки признают незаконной постройкой, если нет разрешений на установку и эксплуатацию. Возведение таких объектов требует строгого соблюдения нормативов, чтобы исключить угрозу жизни и здоровью граждан, особенно если они находятся вблизи жилых домов. В данном случае именно обеспокоенность жизни пенсионерки, а также риски для санитарного и пожарного благополучия стали основанием для вмешательства прокуратуры и суда.

Станислав Маслаков