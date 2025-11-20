В Натухаевской под Новороссийском воду будут подавать по графику

В источниках водоснабжения, питающих станицу Натухаевскую, наблюдается снижение дебита. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

По данным «Водоканала», источники водоснабжения зависят от климата и температуры воздуха, и в засушливые периоды перебои в подаче воды наблюдаются чаще. В связи с этим в станице утвердили утренний и вечерний графики водоснабжения.

Утром вода будет подаваться с 06:00 до 10:00, в вечерние часы с 17:30 до 21:30. В дневное время давление на сетях будет снижаться для набора резервуаров чистой воды.

София Моисеенко