На ремонт инфраструктуры на перегоне Шамары—Кордон отправили 400 специалистов

На перегон Шамары—Кордон Свердловской железной дороги (СвЖД) для восстановления поврежденной пожаром инфраструктуры направили около 400 железнодорожников, сообщили в пресс-службе СвЖД. На месте также работают три восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути.

«Шесть вагонов-цистерн убраны за габарит пути, произведен демонтаж поврежденной и ведется укладка новой рельсошпальной решетки. Экологической угрозы нет»,— сказано в сообщении.

В результате происшествия на границе Пермского края и Свердловской области задерживаются 14 пассажирских поездов, при этом они следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил в объезд поврежденного участка с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь. На основной маршрут с большой задержкой уже вышли четыре состава. Один поезд отменен.

На двухпутном электрифицированном участке Пермь—Кузино на границе Свердловской области и Пермского края 19 ноября произошли возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом. Они были в составе грузового поезда сообщением Лембей—Лужская. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, оказались повреждены 400 м контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.

Ирина Пичурина