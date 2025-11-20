Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию детсад на 325 мест в Новосаратовке

Управление Госстройнадзора Ленинградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в Новосаратовке. Дошкольное учреждение рассчитано на размещение 325 детей. Строительство выполнил застройщик по соглашению с региональным правительством, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В здании нового детсада есть универсальный зал и медицинский блок, учебные классы, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.

«Это уже второй детский сад, построенный ЦДС за последние 12 месяцев только в Новосаратовке — в этом году мы открывали объекты застройщика в Мурино и Буграх. Сроки строительства впечатляют, но сегодня они становятся нормой для региона. Благодаря последовательной политике мы добились того, что застройщики сделали развитие социальной инфраструктуры таким же приоритетом, как реализацию жилищных проектов»,— прокомментировал ввод объекта в эксплуатацию вице-губернатор Ленобласти по вопросам и строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский.

Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что в Новосаратовке под Петербургом также намерены построить театр и общественные пространства. Соответствующую концепцию развития территории согласовал Градостроительный совет Ленобласти.

Андрей Цедрик