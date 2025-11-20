Ученые установили возраст дюны Сарыкум в Дагестане

Ученым Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского (Института Карпинского) удалось установить возраст дюны Сарыкум. Объект исследования расположен в 20 км от Махачкалы в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Института Карпинского.

Фото: blog.welcomedagestan.ru

Исследование дюны включало в себя БПЛА-съемку, составление рельефной модели, изучение пород в основании комплекса и его внутренней структуры.

Результаты показали, что формирование дюнного комплекса началось около 60 тыс. лет назад. Активизация ветровых процессов совпадала с периодами понижений уровня Каспийского моря.

Мария Хоперская