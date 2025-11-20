Мошенники обманули жителей Геленджика на 167 млн рублей с начала года

За десять месяцев текущего года жертвами мошенников в Геленджике стали 343 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Полицейские Геленджика провели семинар по дистанционным мошенничествам для представителей общественности, курортной и торговой сферы и молодежи. Сотрудники правоохранительных органов озвучили, что с начала года мошенники обманули на деньги более 340 жителей Геленджика на общую сумму более 167 млн руб.

Наиболее частой схемой мошенничества признали «доставку посылки» и «замену домофона», когда мошенники запрашивают коды из SMS-сообщений и запугивают жертв информацией о взломе аккаунта на «Госуслугах» и «финансировании ВСУ». Популярностью среди преступников пользуется схема легкого заработка в интернете, на бирже, в приложениях или на сайтах-однодневках. С частой периодичностью жители Геленджика попадаются на уловку под видом онлайн-продажи автомобилей по заниженным ценам. В полиции курорта подчеркнули, что «продавец» перестает выходить на связь сразу после перевода предоплаты.

Полицейские Геленджика напомнили, что сотрудники банков, Росфинмониторинга и ФСБ не звонят гражданам и не требуют переводить деньги на «безопасные счета». Такой способ мошенничества также остается одним из самых востребованных в сфере ИТ-преступлений.

София Моисеенко