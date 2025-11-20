Госконтракт на медикаменты в Александровской больнице признали недействительным

Прокуратура Ставропольского края добилась признания недействительным контракт на поставку медикаментов на сумму около 300 тыс. руб., заключенный Александровской районной больницей с организацией из реестра недобросовестных подрядчиков, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки надзорный орган выявил, что договор был заключен с нарушением требований законодательства в сфере закупок, в частности, с участником, внесенным в реестр недобросовестных поставщиков. Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с иском о признании сделки недействительной. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме, квалифицировал государственный контракт как ничтожную сделку. Кроме того, денежные средства в размере около 300 тыс. руб. подлежат обязательному возврату в бюджет. Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры региона.

Данная практика получила развитие на фоне аналогичных случаев, когда государственные заказчики, нарушая закон о контрактной системе (44-ФЗ), заключали договоры с юридическими лицами, не отвечающими установленным требованиям. В частности, признаки недобросовестности подрядчика включают включение в единый реестр недобросовестных поставщиков и нарушения конкурсных процедур закупок. Судьи при рассмотрении таких дел опираются на положения Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок (ст. 168 ГК РФ) и нормы 44-ФЗ, а также учитывают административные санкции, наложенные на поставщиков.

Станислав Маслаков