Следком возбудил дело о служебном подлоге против медработницы во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы одного из медицинских учреждений Владикавказа. Женщину подозревают в служебном подлоге по (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной Осетии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в июне 2024 года подозреваемая внесла в медицинскую информационную систему заведомо ложные данные о приеме пациента, который в действительности за помощью не обращался. Фальсифицированные сведения она заверила собственной электронной подписью.

Правоохранители полагают, что медработница пошла на правонарушение, чтобы создать для руководства видимость высоких показателей в своей трудовой деятельности. Следователи устанавливают новые возможные эпизоды.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных Бюро специальных технических мероприятий МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Константин Соловьев