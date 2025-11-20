Главный ледовый каток Ставрополя откроют 22 ноября

Новогодний сезон в Ставрополе стартует с открытия ледового катка «В сердце города» на площади Ленина 22 ноября, сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

Монтаж катка начался 2 октября, завершение работ запланировано к концу ноября, что на месяц раньше обычного — решение связано с высокой популярностью арены. Площадь ледового покрытия занимает 1500 кв. метров, а за сезон сюда приходит свыше 50 тысяч посетителей: в прошлом году каток посетили 56 тысяч человек. Внутри арену украсят новогодними декорациями, световыми и звуковыми эффектами. Под ледовой поверхностью установят иллюминацию, а 12-метровый купол будет украшен пятью тысячами лампочек, сверкающих огнями.

Для посетителей предусмотрены все удобства — пункт проката коньков с размерами с 26 по 47, специальные мультяшные стойки для самых маленьких, услуги инструкторов по обучению катанию, а в зоне катания круглосуточно дежурит медицинский работник. В дни работы катка предусмотрено семь часов сеансов стоимостью от 350 до 650 руб. в зависимости от времени. Дети до 14 лет могут посещать каток бесплатно, для малышей до 7 лет предусмотрена возможность пройти с одним взрослым сопровождающим при предъявлении свидетельства о рождении. В каждом сеансе может находиться не более 100 человек, все билеты продаются онлайн с возможностью проверки свободных мест.

Для безопасности каток оснащен видеонаблюдением и противопожарной сигнализацией, также предусмотрены комфортные зоны отдыха и кофейня с горячими напитками. Инициатива возведения катка впервые появилась в 2019 году и быстро стала любимым зимним развлечением горожан. В прошлом сезоне работали и другие катки в разных районах Ставрополя, но именно «В сердце города» остается главным центром массового зимнего досуга, который в этом году традиционно украсит главную площадь к новогодним праздникам.

Станислав Маслаков