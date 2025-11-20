В Анапе возбудили уголовное дело после нападения на школьницу

Следственный отдел Анапы возбудил уголовное дело по факту избиения девочки-подростка тремя сверстницами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уголовное дело завели по статье о хулиганстве. Следователи СК проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование дела поставил на контроль руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

13-летнюю девочку в Анапе избили три школьницы ее возраста. По предварительным данным полиции Анапы, несовершеннолетние объяснили мотив своего поступка тем, что пострадавшая распространяла о них недостоверную информацию.

Подростки нанесли девочке несколько ударов по лицу, снимая на видео. После этого школьницу заставили публично извиняться перед камерой.

София Моисеенко