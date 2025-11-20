Более 18 тысяч женщин на Ставрополье воспользовались родовыми сертификатами

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Ставропольскому краю направило около 200 млн рублей на оплату услуг по родовым сертификатам для женщин региона, сообщили в ведомстве. С начала года более 18 тысяч беременных ставропольчанок воспользовались этим документом, который гарантирует бесплатное медицинское сопровождение на всех этапах материнства.

Родовой сертификат оформляют электронно в медицинских учреждениях — при первом посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники. Он покрывает расходы на услуги женских консультаций, родильных домов и профилактические осмотры малышей до года, оплачиваемые в рамках обязательного медицинского страхования. Женщина может самостоятельно выбрать медицинское учреждение для наблюдения и родов.

По словам управляющего отделением СФР по краю Елены Долговой, если женщина наблюдается на платной основе, родовой сертификат не формируется, и услуги в таких случаях не оплачиваются. Средства по сертификату не выдаются наличными, их перечисляют напрямую на счета медицинских организаций.

Программа обеспечивает доступность и качество медицинской помощи для будущих мам в регионе, помогая контролировать здоровье матери и ребенка на всех этапах беременности и после родов. Информацию о сформированном сертификате можно проверить на портале Госуслуг после оформления медучреждением. За прошлый год на поддержку беременных в регионе также выделяли значительные средства, однако текущий объем финансирования и количество выданных сертификатов увеличились, что свидетельствует о расширении программы в регионе и повышении её доступности для женщин.

