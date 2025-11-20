Полиция установила личности подростков, напавших на школьницу в Анапе
Несовершеннолетнюю девочку в Анапе избили ее сверстницы возрастом 13-14 лет. Об этом сообщили в отделе МВД России по городу-курорту.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сотрудники полиции установили участников конфликта, произошедшего накануне на территории Анапы. Стало известно, что на 13-летнюю школьницу напали три девочки, объяснив свой мотив тем, что жертва якобы распространяла о них недостоверную информацию.
По данным правоохранительных органов, подростки нанесли школьнице несколько ударов по лицу руками, после чего опубликовали видео с места событий в социальных сетях.
Полиция Анапы продолжает проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.