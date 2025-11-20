Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Подростки избили школьницу в Анапе и сняли на видео

Старшеклассницы напали на девочку, избив ее по лицу. Видео истязательств, как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, они опубликовали в интернете.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неустановленные лица избили девочку-подростка в Анапе. Пострадавшая школьница и ее мать обратились в полицию с заявлением о побоях, о чем заявили в администрации города-курорта.

«Ситуация взята на особый контроль комиссией по делам несовершеннолетних муниципалитета совместно с правоохранительными органами и прокуратурой»,– прокомментировали в оперативном штабе региона.

София Моисеенко

