Подростки избили школьницу в Анапе и сняли на видео
Старшеклассницы напали на девочку, избив ее по лицу. Видео истязательств, как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, они опубликовали в интернете.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Неустановленные лица избили девочку-подростка в Анапе. Пострадавшая школьница и ее мать обратились в полицию с заявлением о побоях, о чем заявили в администрации города-курорта.
«Ситуация взята на особый контроль комиссией по делам несовершеннолетних муниципалитета совместно с правоохранительными органами и прокуратурой»,– прокомментировали в оперативном штабе региона.