Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале сообщил о завершении сева озимых культур на территории региона. Общая площадь засеянных полей составила около 2 миллионов гектаров, из которых 1,8 млн гектаров заняла озимая пшеница. Помимо пшеницы, сельхозпроизводители также засеяли ячмень и рапс. В посевной кампании использовались только качественные семена отечественной селекции, созданные ставропольскими, краснодарскими и ростовскими селекционерами.

Владимир Владимиров отметил, что погодные условия в сезоне были непростыми: дожди временами задерживали работы по посеву, но одновременно наполнили почву влагой, что положительно скажется на будущем урожае. Специалисты краевого Минсельхоза и регионального Россельхозцентра проводят регулярный мониторинг состояния посевов. По последним данным, всходы уже получены на 82% площадей, и большая часть растений находится в хорошем состоянии, чему способствует теплая осень и достаточные осадки.

Губернатор Ставрополья подчеркнул важность работы аграриев для продовольственной безопасности страны и выделил поддержку со стороны региональных властей. На развитие агропромышленного комплекса края в этом году направлено 6,9 млрд руб., из которых более 4,5 млрд уже перечислены хозяйствам.

Сельское хозяйство остается ключевой отраслью экономики Ставропольского края, который называют житницей страны. Несмотря на сложные климатические условия, региональные аграрии проявили высокую дисциплину и профессионализм, что позволит выполнить поручение Президента по обеспечению продовольственной безопасности. Такое внимание к сельскому хозяйству отражает приоритетность этой сферы в экономическом развитии края.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском филиале Россельхозцентра провели исследование почвы и растений озимой пшеницы после жалоб аграриев на пожелтение всходов, сообщает пресс-служба ведомства. Анализы с использованием хромато-масс-спектрометрии выявили остатки двух селективных гербицидов — 2,4-Д кислоты и тербутилазина. Их концентрации соответствовали нормативам, но могли вызывать угнетение растений. Эти препараты применяли против сорняков на полях с предшественниками пшеницы — кукурузой и подсолнечником.

Станислав Маслаков