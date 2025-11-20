СК возбудил дело в отношении гатчинца, который дал взятку ради поступления сына в вуз

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленобласти, который подозревается в даче взятки бывшему руководителю факультета дополнительного образования одного из вузов Гатчины, сообщает пресс-служба областного СУ СК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2022 году подозреваемый через посредника передал экс-руководителю 150 тыс. рублей в обмен на то, что последний зачислит его сына на первый курс юрфака по очной форме обучения.

Молодой человек впоследствии беспрепятственно сдал экзамены и был зачислен в вуз на этапе приоритетного зачисления на места в пределах особой квоты. В ближайшее время отцу студента предъявят обвинение. Что касается получателя взятки, то он не понесет никакой ответственности в связи со смертью.

Андрей Маркелов