В КБР за девять месяцев произвели 68 тысяч тонн молока

В Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2025 года фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 68,2 тыс. т молока. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Уточняется, что лидерами по объемам производства стали Черекский, Лескенский и Баксанский районы региона. Так, фермеры Черекского района произвели 13,4 тыс. т молока, Лескенского — 11,3 тыс. т, Баксанского — 9,3 тыс. т. Районы увеличили объемы по сравнению с январем — сентябрем прошлого года на 7,6%, 4% и 0,3% соответственно.

Константин Соловьев