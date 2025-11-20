В Сургуте возбудили дело после взрыва в пекарне и пожара в «Магните»

По факту разгерметизации газового баллона в пекарне с последующим пожаром в магазине «Магнит» в Сургуте возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра). Прокуратура организовала проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЧС Югры Фото: Telegram-канал МЧС Югры

Дело расследуется по ч. 1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Как считает следствие, неустановленный работник индивидуального предпринимателя нарушил правила охраны труда.

Напомним, пожар произошел в здании на ул. Замятинской 19 ноября. Огонь охватил около 250 кв. м и привел к обрушению кровли. Пожарные вынесли 40 газовых баллонов, из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще двоим пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Ирина Пичурина