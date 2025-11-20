Вечером в Новороссийске пройдут учения со стрельбами
Тренировочные мероприятия НВМБ пройдут в порту Новороссийска с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Новороссийская военно-морская база отработает практические действия по отражению безэкипажных катеров и БПЛА в акватории Цемесской бухты. В ходе учений будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки.
На период проведения учений в Новороссийске запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.