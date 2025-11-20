Полиция с собаками провела миграционный рейд в хостеле на Луговой улице в Репино

Очередной миграционный рейд провела петербургская полиция в Курортном районе города. Рано утром 20 ноября правоохранители со служебными собаками пришли с проверкой в один из хостелов в поселке Репино.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на этот раз объектом внимания правоохранителей стало место временного размещения на Луговой улице. В операции были задействованы сразу несколько подразделений главка, включая миграционную службу, спецполк и кинологов.

В общей сложности полицейские установили личности и проверили документы более чем у 250 мигрантов, сверив данные с реестром контролируемых лиц. Большинство постояльцев хостела не вызвали вопросов, однако несколько человек были доставлены в отдел для установления личности, а трое привлечены к ответственности по с. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России.

Андрей Цедрик